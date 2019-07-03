نظارة الكواهلة تنفي مشاركتها بحشد شرق النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت نظارة قبيلة الكواهلة ما أعلن عن تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي ، ومشاركتها في الحشود التي تمت خلال الفترة السابقة .

وأكد د. “شوقي يوسف العبيد” ، المتحدث الرسمي بأسم ناظر عموم الكواهلة “أحمد فضل المرجي ” ، أنهم لم يفوضوا أي شخص للتحدث بأسم القبيلة في المحافل الرسمية ، نافياً صلتهم ب”محمد علي العبيد” الذي تحدث بأسم القبيلة في محفل مدينة شرق النيل .

وبحسب صحيفة المجهر اتهمه بالاسترزاق بأسم القبيلة واعلان مواقف سياسية لاعلاقة للنظارة بها ، كما أنه لا يمت لأسرة الناظر بصلة ، على حد تعبيره .

الخرطوم (كوش نيوز )