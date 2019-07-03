نظارة الكواهلة تنفي مشاركتها بحشد شرق النيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفت نظارة قبيلة الكواهلة ما أعلن عن تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي ، ومشاركتها في الحشود التي تمت خلال الفترة السابقة .
وأكد د. “شوقي يوسف العبيد” ، المتحدث الرسمي بأسم ناظر عموم الكواهلة “أحمد فضل المرجي ” ، أنهم لم يفوضوا أي شخص للتحدث بأسم القبيلة في المحافل الرسمية ، نافياً صلتهم ب”محمد علي العبيد” الذي تحدث بأسم القبيلة في محفل مدينة شرق النيل .
وبحسب صحيفة المجهر اتهمه بالاسترزاق بأسم القبيلة واعلان مواقف سياسية لاعلاقة للنظارة بها ، كما أنه لا يمت لأسرة الناظر بصلة ، على حد تعبيره .
الخرطوم (كوش نيوز )
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