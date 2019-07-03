اكتمال التحريات في قضية معلم خشم القربة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرغت نيابة الخرطوم وسط من التحريات والتحقيقات مع المتهمين في مقتل المعلم ” أحمد الخير ” معلم خشم القربة الذي قتل تحت التعذيب في معتقل جهاز الأمن بمدنية كسلا .

وقال مصدر أن النيابة المختصة قدمت أوراق البلاغ للنائب العام للتصديق عليه وتحويلة للمحكمة قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأكد المصدر أن أوراق البلاغ اكتملت وتنتظر فقط تأشيرة النائب العام بتحويلها للمحكمة ، متوقعة أن تحدد المحكمة قاضياً ، وتعلن جدول المحاكمات فور وصول أوراق البلاغ اليها خلال اليومين المقبلين .

وكان المعلم ” أحمد الخير ” قد تم اعتقاله بواسطة أفراد جهاز الأمن والمخابرات في مدينة “خشم القربة ” بولاية كسلا ، وتم نقله الي مدينة كسلا ، ولفظ انفاسة الأخيرة تحت التعذيب بحسب ماأثبتت تحريات النيابة ، وتقرير الطبيب الذي اشرف على تشريح الجثة .

وبحسب صحيفة المجهر تم توجية الاتهام ل(16) من أعضاء الأمن والمخابرات ، وشرع الجهاز في محاكمتهم عسكرياً قبل أن يتم تحويل البلاغ من كسلا للخرطوم وتخصيصه نيابة مدنية للمضي في التحقيقات وتقديم الجناة لمحكمة مدنية .