أكبر حملة تحقيقات في تاريخ النيابة العامة…

الخليج 365:

تجري نيابة الأموال العامة في الخرطوم حملة تحقيقات وتحريات هي الأكبر في تاريخ النيابة بشأن 170 بلاغاً بالفساد.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ(الإنتباهة) أمس, إن النيابة تقوم بتحريات واسعة في البلاغات الضخمة والدعاوى بالفساد والاختلاسات والاعتداء على المال العام في مواجهة موظفين كبار ومسؤولين بمؤسسات الدولة وشرعت في تدوين بلاغات في مواجهتم. وكشف المصدر أن النيابة شرعت فعلياً في تدوين بلاغات ضد المسؤولين والموظفين، وأشارت إلى أن البلاغات التي تحقق فيها النيابة أُحيلت لها بموجب لجان أولية قامت بالتقصي والتحقيق فيها بعد ورودها في تقرير صادر من ديوان الحسبة والمظالم لسنة (2017-2018م)، وأشارت المصادر الى أن الملفات التي تتحرى حولها نيابة الأموال العامة تقارب (150الى 170) بلاغاً لأفعال شكلت مخالفة للقوانين واللوائح التي تحكم الأموال العامة والتصرف فيها وتبديدها دون أوجه صرف قانونية.