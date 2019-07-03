اتفاق لشراء (500) نطفة من سلالات أبقار الفريزين

وقعت شركة الاتجاهات المتعدد أمس مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة اتفاقاً لشراء (500) نطفة من سلالات الأبقار الفريزين، من المركز السوداني لإنتاج النطف والتلقيح الاصطناعي بالمناقل، وذلك لتحسين إنتاجية الألبان بمزارع الشركة.

وأكدت مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة د. توحيدة بابكر محمد حسب صحيفة آخر لحظة، حرص وزارتها للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، وتحسين خدماتها.

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وأبانت أن خدمات المركز السوداني التركي للنطف امتدت للولايات المجاورة والشركات الكبرى. من جانبها أعلنت مدير المركز د. صفاء عبد الرحمن أن نسبة نجاح النطف في عملية التلقيح الاصطناعي بالمزارع التابعة للشركة بلغت 80%، وبلغ عدد المواليد من الأبقار حتى الآن (500) مولود بنسبة عالية للإناث بلغت 65%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)