أصحاب البصات السفرية يشكون من إيقاف حركة السفر بالميناء البري

شكا عدد من أصحاب شركات البصات السفرية من تأخير تشكيل الحكومة المدنية، وقالوا إن التأخير تسبب في إيقاف حركة السفر الداخلي بسبب انعدام المسافرين، مما ألحق خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.

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من جانبه قال مالك شركة أساور للنقل البري صلاح الدين عوض إن حركة السفر أصبحت شبه متوقفة منذ اندلاع الثورة، إذا كانت من الولايات للخرطوم أو من العاصمة إلى الولايات، وأرجع عوض في حديثه حسب صحيفة آخر لحظة، الأمر لتوترات السياسية بالبلاد، وعدم وصول الطرفين لاتفاق نهائي، وتوقع خروج عدد من الشركات عن الميناء خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الأوضاع الحالية، خاصة في ظل العوامل التي تعاني منها البصات، متمثلة في ندرة قطع الغيار، بجانب شح المواد البترولية، فضلاً عن زيادة العمولة.

وطالب صلاح الدين المجلس العسكري بتكوين حكومة مدنية عاجلة لانسياب حركة السفر بين الولايات، لما لها من إسهام واضح في تدوير عجلة الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)