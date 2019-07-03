شاب ينهي حياة صديقه بسبب بائعة شاي

سدد شاب طعنة قاتلة بمدية أودت بحياة صديقه بسبب نزاع عاطفي دار بينهما بسبب بائعة شاي، حيث كان المتهم تربطه علاقة غرامية ببائعة شاي امتدت لنحو (3) أعوام إلا أنها قررت فك العلاقة بينها وبين المتهم، وإقامة علاقة مع المجني عليه، وإن المتهم حذره من الاقتراب من عشيقته أو التحدث معها.

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في يوم الحادث حسب صحيفة آخر لحظة، كان المتهم قد تقابل مع المجني عليه وعشيقته ليلاً وأثناء عودتها من مكان عملها وأن المتهم قام بضرب عشيقته وتدخل المجني عليه لتصدى لصديقه المتهم والذي استل سكينه وسدد له طعنة في قلبه أودت بحياته وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى وتم تحويل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)