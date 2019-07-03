التاريخ: 03-يوليو-2019
22 مشاهدة
سدد شاب طعنة قاتلة بمدية أودت بحياة صديقه بسبب نزاع عاطفي دار بينهما بسبب بائعة شاي، حيث كان المتهم تربطه علاقة غرامية ببائعة شاي امتدت لنحو (3) أعوام إلا أنها قررت فك العلاقة بينها وبين المتهم، وإقامة علاقة مع المجني عليه، وإن المتهم حذره من الاقتراب من عشيقته أو التحدث معها.
في يوم الحادث حسب صحيفة آخر لحظة، كان المتهم قد تقابل مع المجني عليه وعشيقته ليلاً وأثناء عودتها من مكان عملها وأن المتهم قام بضرب عشيقته وتدخل المجني عليه لتصدى لصديقه المتهم والذي استل سكينه وسدد له طعنة في قلبه أودت بحياته وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى وتم تحويل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاب ينهي حياة صديقه بسبب بائعة شاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.