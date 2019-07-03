شاب يعتدي على سيدة لرفضها معاكسته

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، برئاسة مولانا أنس بتوقيع عقوبة السجن (3) أشهر، وذلك في مواجهة مدان بتسبيب الأذى الجسيم لسيدة أثناء مرورها بالشارع العام وألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض للشاكية قدرها (10) آلاف جنيه جراء الإصابة التي تعرضت لها على يد المدان.

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ووفقاً لتفاصيل البلاغ حسب صحيفة آخر لحظة، فإن المتهم كان مخموراً وتهجم على المجني عليها أثناء عودتها إلى منزلها في وقت متأخر من الليل وقام بمعاكستها وحاول إيقافها وإنها قامت بضربه بحقيبة كانت تحملها، مما أثار حفيظة المتهم وقام بضربها بطوبة بلوك على رأسها وفر هارباً، وتم إسعاف المجنى عليها إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووفقاً للتقرير الطبي الذي أكد بإصابة المجنى عليها في رأسها، حيث دونت الشاكية بلاغاً في قسم الشرطة وتم القبض على المتهم وإخضاعه للتحريات وتحويله إلى المحكمة التي أصدرت عليه العقوبة المذكورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)