تحالف جديد باسم (الكتلة التاريخية السودانية) يطالب بتسليم السلطة للمدنيين

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : أخبار 55 مشاهدة أعلنت الحركة الشعبية قطاع شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو عن تحالف جديد باسم (الكتلة التاريخية السودانية) يضم تجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر أبو بكر حجر. ودعا التحالف الجديد قوى المقاومة المسلحة، والقوى الديمقراطية التقدمية المؤمنة بالتغيير الجذري، وجميع قوى الهامش، والتنظيمات المطلبية بالانضمام إلى تحالف الكتلة التاريخية السودانية. Advertisements وقالت الشعبية وقوى تحرير السودان في بيان مشترك حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنها عقدت اجتماعاً مع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر أبو بكر حجر، في (كاودا) وأعلنت توقيع الطرفين على وثيقة إنشاء تحالف (الكتلة التاريخية السودانية)، ومطالباً المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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