التاريخ: 03-يوليو-2019
13 مشاهدة
وقعت بمنطقة النقعة والمصورات جنوب مدينة شندي بولاية نهر النيل حادثة أمس تعتبر الأولى من نوعها، حيث هاجمت مجموعة متفلتة، يحملون أسلحة ويمتطون سيارات، على رعاة المواشي بالمنطقة بهدف نهب وسرقة الماشية، وتصدى الرعاة للمجموعة المعتدية.
وروى شيخ القرية عمر عبد الله العباس حسب صحيفة آخر لحظة، تفاصيل الأحداث، وقال إن متفلتين ملثمين يتجاوز عددهم (15) شخصاً يحملون أسلحة ويمتطون بكاسي دبل كاب هاجموا المنطقة بعد صلاة المغرب، بهدف نهب وسرقة الماشية، ولكن تم التصدي دون حدوث إصابات بين الطرفين.
وكشف عن حالات إغماءات وسط النساء والأطفال بسبب إطلاق الأعيرة النارية، وطالب شيخ القرية، حكومة الولاية بتوفير الأمن وضبط العصابات المتفلتة، وحذر المواطنين من نهب الآثار الموجودة بالمنطقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات مسلحة بين متفلتين ورعاة بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.