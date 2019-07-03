اشتباكات مسلحة بين متفلتين ورعاة بنهر النيل

وقعت بمنطقة النقعة والمصورات جنوب مدينة شندي بولاية نهر النيل حادثة أمس تعتبر الأولى من نوعها، حيث هاجمت مجموعة متفلتة، يحملون أسلحة ويمتطون سيارات، على رعاة المواشي بالمنطقة بهدف نهب وسرقة الماشية، وتصدى الرعاة للمجموعة المعتدية.

وروى شيخ القرية عمر عبد الله العباس حسب صحيفة آخر لحظة، تفاصيل الأحداث، وقال إن متفلتين ملثمين يتجاوز عددهم (15) شخصاً يحملون أسلحة ويمتطون بكاسي دبل كاب هاجموا المنطقة بعد صلاة المغرب، بهدف نهب وسرقة الماشية، ولكن تم التصدي دون حدوث إصابات بين الطرفين.

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وكشف عن حالات إغماءات وسط النساء والأطفال بسبب إطلاق الأعيرة النارية، وطالب شيخ القرية، حكومة الولاية بتوفير الأمن وضبط العصابات المتفلتة، وحذر المواطنين من نهب الآثار الموجودة بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)