اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اشتباكات مسلحة بين متفلتين ورعاة بنهر النيل

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 03-يوليو-2019

13 مشاهدة

اشتباكات مسلحة بين متفلتين ورعاة بنهر النيل

وقعت بمنطقة النقعة والمصورات جنوب مدينة شندي بولاية نهر النيل حادثة أمس تعتبر الأولى من نوعها، حيث هاجمت مجموعة متفلتة، يحملون أسلحة ويمتطون سيارات، على رعاة المواشي بالمنطقة بهدف نهب وسرقة الماشية، وتصدى الرعاة للمجموعة المعتدية.

 

وروى شيخ القرية عمر عبد الله العباس حسب صحيفة آخر لحظة، تفاصيل الأحداث، وقال إن متفلتين ملثمين يتجاوز عددهم (15) شخصاً يحملون أسلحة ويمتطون بكاسي دبل كاب هاجموا المنطقة بعد صلاة المغرب، بهدف نهب وسرقة الماشية، ولكن تم التصدي دون حدوث إصابات بين الطرفين.

Advertisements

 

 

وكشف عن حالات إغماءات وسط النساء والأطفال بسبب إطلاق الأعيرة النارية، وطالب شيخ القرية، حكومة الولاية بتوفير الأمن وضبط العصابات المتفلتة، وحذر المواطنين من نهب الآثار الموجودة بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات مسلحة بين متفلتين ورعاة بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا