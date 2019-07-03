محامو البشير: اعتقال قيادات الإنقاذ يتناقض مع القوانين

التاريخ: 03-يوليو-2019
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قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، محمد الحسن الأمين إنهم لم يلتقوا بالمعتقلين، وأضاف: “سمعنا أن 6 منهم لديهم إجراءات أولية”، وأكد الأمين في حديثه أن الإجراءات لم تصل بعد درجة الاتهام على حد قوله، وتابع: “تحركاتنا حتى اللحظة مع البشير فقط لأنه الوحيد الذي وجه له اتهام”.
وقطع الأمين أن اعتقال رموز الإنقاذ يتناقض مع كافة القوانين، لا سيما أنه لا توجد تهم ضدهم حتى الآن، وأضاف “لا أعرف بأي قانون تم القبض عليهم، خاصة وأنه لا يوجد سند قانوني لتتم مقاومته من جانب”.
وفي السياق قالت مصادر قانونية حسب صحيفة آخر لحظة، إن اعتقال قيادات النظام كان ينبغي أن يسبقه تدوين بلاغات في مواجهتهم بدلاً عن تنفيذ أوامر القبض عليهم، ومن ثم فتح البلاغات، وأضافت المصادر أن عمليات الاعتقال التي تمت أقرب ما تكون إلى أنها (سياسية) بالرغم من أنها تمت وفق قانون الطوارئ الذي ألغاه المجلس العسكري وكانت قيادات انتقدت بشدة اعتقال المهندس الحاج عطا المنان، بالرغم من أنه لم يتول منذ سنوات طويلة أي منصب تنفيذي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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