تفاصيل السطو على خزينة وزارة الإعلام…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت شرطة قسم الخرطوم شمال من توقيف اثنين من المتهمين بالسطو على خزينة وزارة الاعلام وسرقة مبلغ (850) الف جنيه عبارة عن رواتب موظفى الوزارة، ونقلت المعلومات الواردة بان المتهمين الاثنين احدهما مسئول بطاقم التأمين والآخر عامل السيرك بالوزارة، وتمكنت شرطة قسم الخرطوم شمال من فك طلاسم البلاغ خلال ساعتين فقط من الابلاغ عن الواقعة.

تفاصيل ما حدث

حدثت وقائع الحادثة بنهاية عطلة عيد الفطر حينما حضر الموظفون الى مكاتبهم وعندها اكتشف الصراف ان هنالك ثقبا بخزينة مكتبه مما يشير الى انه تم ثقبها بآليات حديثة وسرقة الاموال بداخلها وعندها تم استخراج تفويض لاحد موظفي الوزارة وفى يوم امس الاول مساء توجه الموظف الى قسم شرطة الخرطوم شمال وتم تدوين بلاغ تحت طائلة المادة 174 ق ج السرقة وكشف فى اقواله ان المبلغ المسروق عبارة عن رواتب موظفي الوزارة .

التدابير الفنية

وكشف رئيس قسم الخرطوم شمال العقيد شرطة معتصم سليمان لـ(اعلام شرطة ولاية الخرطوم) ان بلاغاً ورد لدى شرطة قسم الخرطوم شمال أفاد فيه الشاكى بتعرض خزينة الوزارة للسرقة وعلى الفور تم اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة، وعقب تدوين البلاغ تمت زيارة مسرح الحادث وهو عبارة عن مكتب بوزارة الاعلام خاص بالصراف وبداخله الخزينة التي تعرضت للسرقة .

كيفية السرقة

أوضح العقيد معتصم ان السرقة تمت بواسطة احداث ثقب بالخزينة عن طريق قطعها باستخدام حجر النار وبدا ذلك جلياً من خلال زيارة مسرح الحادث والوقوف على الحادثة ، وأشار العقيد معتصم الى ان الخزينة مؤمنة بواسطة خدمة تأمين ذاتى دائمة ومستمرة لفترة زمنية طويلة مما قاد الشرطة لحصر دائرة الاشتباه حول القائمين على امر التأمين وبالفعل أوقفت شرطة القسم نحو (6) أشخاص هم المسئولون عن التأمين لاغراض التحري.

معلومات ودلائل

اثناء التحريات الميدانية التي اجرتها قوة المباحث التابعة لقسم الشمالي توافرت معلومات بان احد العاملين وهو عامل السرك بالوزارة تربطه صلة باحد المشتبه فيهم المقبوضين داخل حراسة القسم لاغراض التحري ووقتها كان عامل السرك حراً طليقاً ولم يتم توقيفه وبعدها تحركت شرطة القسم الشمالى ميدانياً لجمع المعلومات وتمكنت من التوصل لموقع عامل السرك والقي القبض عليه واحضر الى القسم للتحري.

تحريات حصيفة

عندما القي القبض على عامل السرك المشتبه فيه احضر الى قسم الشرطة وتم التحري معه بواسطة رئيس القسم بنفسه وعندها اقر بارتكابه للجريمة بمعاونة احد مسئولى التأمين وارتكبا الجريمة وقاما بسرقة المبلغ. تم التحرك ميدانياً واصطحاب المتهم الى منزله وتم تفتيشه ليتم العثور على مبلغ (600) الف جنيه بالاضافة الى موتر جديد قام بشرائه من المبلغ المسروق بلغت قيمته المالية (110) آلاف جنيه .

اعتراف قضائي

تمت إحالة المتهمين الاثنين الى المحكمة حيث سجلا اعترافاً قضائياً بارتكابهما للجريمة وتم استرداد المبلغ المسروق كاملاً وتم تسليمه لوزارة الاعلام لبدء صرف رواتب موظفيها ويجري اكمال ملف القضية لاحالته للمحاكمة. وفى السياق اشاد موظفو وزارة الاعلام بسرعة شرطة القسم الشمال وجهدها الذى بذلته وفك طلاسم القضية خلال ساعتين فقط من تدوين البلاغ .