إيقاف مرتبات أئمة مسجد بحجة تبعيتهم للحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أوقفت هيئة الأوقاف بالخرطوم مرتبات ثلاث أئمة بمسجد أرباب العقائد “الفاروق” بحجة تبعيتهم لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال مصدر مقرب من لجنة المسجد – اشترط حجب اسمه – إن أئمة المسجد الثلاثة ذهبوا أمس إلى هيئة الأوقاف لاستلام مرتباتهم، غير أن الموظفين أبلغوهم بإيقافها وأن عليهم الحضور اليوم لمقابلة أحد كبار المسؤولين لمعرفة التفاصيل.

ولم يستبعد حسب صحيفة الإنتباهة، أن يكون السبب في إيقاف مرتبات الأئمة هو ما قام به المصلون بجمع توقيعات تطالب بحل مجلس (أمناء المسجد المكون منذ 13 عاماً في ظل تردي أوضاع المسجد الذي يعاني من أعطال في مكيفات الهواء وانعدام مولد كهربائي بالرغم من أن المسجد يمتلك عدداً كبيراً من الأوقاف في الخرطوم، ولفت المصدر إلى أن مجلس الدعوة كان قد وعد ببدء إجراءات لتشكيل لجنة تسيير للمسجد غير أن إجراءاتها توقفت.