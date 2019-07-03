التربية: بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل بالخرطوم

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الخليج 365:
قال المدير العام لوزارة التربية والتعليم في الخرطوم عبد الله نصر إن بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل ما لم يصدر أمر جديد يحدد فتح أو تأجيل الدراسة.
وذكر نصر إن الترتيبات جاهزة وتشمل توفير الإجلاس وتوزيع المعلمين، لافتاً حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن البعض يرى أن الشارع العام غير آمن، بينما الآخرون يرون غير ذلك، وأشار إلى توفير الكتب عدا كتب الصف الخامس التي تم توفيرها بنسبة 50% وسيتم إكمالها خلال أسبوعين
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