شينة لما الثورة تكضب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*من العار أن نتفرج على يوغندا وكينيا وموريتانيا وتنزانيا ومدغشقر في نهائيات أفريقيا

*ونحن نلعب الدوري زي راجل المرتين

*يوم بعد يوم

*ولعل من أهداف التجربة الجليلة نبذ التعصب للأفراد أيضاً

*فهذا التعصب للأشخاص شق صفوف الناس

*ووأد الرأي الآخر نهائياً

*لدرجة أن الحال أصبح

*أخاك أن أراد بك ضراً

*تنقط له العسل يبصق يقل لك مراً

*ولعل أنبل أهداف التجربة، يكمن في إيجاد مساحات مقدرة للرأي الآخر المريخي على الأقل تضاهي المساحات التي يحتكرها الرأي في المريخ دون الإفساح قليلاً للرأي الآخر

*فالرأي المريخي بذكرني النسوان الكبار

*في البص مثلاً تلقاها منفرة في الكنبة براها

*وتقول ليك تعال أقعد

*تتزحزح في محلها

*وشبر ما بتزح

*وتقول ليك زحيت ليك أقعد

*وهي مازحت أي حتة

*هكذا هي مساحات الرأي والرأي الآخر في الوسط الرياضي على وجه العموم وفي المريخ على وجه الخصوص

*لذا نخوض التجربة الجديدة للأهداف النبيلة والمقاصد الجميلة

*أيها الناس

*التجربة الجديدة لن تمنع مناكفات ناس روشا وفطومة أختي بأي حال من الأحوال

*ولعل (الحرب) من الداخل تقود لسقوط الخرطوم وعودة الاسم لأصحابو يا روشا

*والآن روشا محاصر بالمريخاب

*سلك بجهة

*وفطومة بجهة

*وفي البيت Ãسرة روشا كلها مريخاب

*سلم ياروشا

*سلم تسلم

*المهم

*هي تجربة تفرد مساحة لتحقق أهدافاً ننشدها جميعاً وتخدم القضية

*ولما قلنا الديمقراطية قيمة إنسانية يجب الحفاظ عليها في المريخ

*وحتى لو أردنا تغيير المجلس

*نحافظ عليى الديمقراطية ولا نغيرها

*قلنا لا لتدخلات الوزير وأمانة الشباب

*لنحافظ على ديمقراطية المريخ كي تخرج من نادي المريخ للشارع

* وقتها كان البعض يضحك حد الانتعاش

*لأنهم كانوا يرون أن الأمر مستحيل

*ما كانوا عارفين عظمة هذا الشعب

*وما كانوا دارين بأن القيمة المقدسة للديمقراطية ستكتسح الخنوع والخضوع لتبقى أعلى القيم وأسماها

*والآن هاهو نفس البعض يتابع الثورة وعودو فيها الاندهاش

*كانوا بقولوا لينا

*لو دايرين ديمقراطية ما تعاكسونا بيها في المريخ أمرقوا الشارع

*ونحنا مرقنا

*مرقنا مرقنا مرقنا

*ضد مفاهيم كتيرة مدمرة

*قبل أن يكون خروجنا ضد ناس وبس

*ذهب الوزير وانبشكت أمانة الشباب وثبتت الديمقراطية بحول الله

*وكان للمريخ شرف التمسك بالديمقراطية قبل أن يهب الشعب

*المريخ وطن

*جمهورية المريخ الديمقراطية

*وما أحلى هذا الاسم

*المهم

*الثورة جميلة

*برغم بشاعة الثورة المضادة

*الثورة جميلة نعم..

*بس شينة لما الثورة تكضب علينا

*تقول لينا مليونية

*تطلع مليارية؟؟؟

*بالغتوا يا الثوار

*الشعب مايكضبشي

*يقول مليونية

*تبقى مليونية

*نعم.. التذاكر حاتكمل من بدري

*لكن نعمل شنو عاد

*نجم الشباك اليومين دي هو الشارع

*الخوف الشارع يقول مليارية

*الشعب يقول ليهو

*بس إنت حاول زيد

*مليار شاب نديك

*إعلامنا نرفعها ليك

*حكومة نعرسها ليك

*وكان أبت نحنكها ليك

*هو داب حنك؟؟؟

*أيها الناس

*تجربة نتمنى أن تحقق Ãهدافها

*تاني المرتب

*يا آدم جيب من جوة

*لكن لو آدم جاب من جوة وقابلت جيمي ياروشا

*صدقني بابكر سلك حايبقى زي بكري المدينة

*آدم جاب وبكري غاب

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*المهم

*قالوا الرحيل عز العرب

*ووردي غنى قلت أرحل

سلك:

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*الثورة بتضحك فينا

*وتكضب علينا

*قالوا مليونية

*بقت مليارية ملت البلد علينا

*شينة

*وشييييينة

*لما الثورة تكضب علينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال تاكلوا في اللحم راجنكم تجدعوا لينا العضم..تقوموا تقرمشوا العضم ظاااااو حيرتونا.. مابتشبعوا انتوا!!!!

والى لقاء

سلك