شينة لما الثورة تكضب.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*من العار أن نتفرج على يوغندا وكينيا وموريتانيا وتنزانيا ومدغشقر في نهائيات أفريقيا
*ونحن نلعب الدوري زي راجل المرتين
*يوم بعد يوم
*ولعل من أهداف التجربة الجليلة نبذ التعصب للأفراد أيضاً
*فهذا التعصب للأشخاص شق صفوف الناس
*ووأد الرأي الآخر نهائياً
*لدرجة أن الحال أصبح
*أخاك أن أراد بك ضراً
*تنقط له العسل يبصق يقل لك مراً
*ولعل أنبل أهداف التجربة، يكمن في إيجاد مساحات مقدرة للرأي الآخر المريخي على الأقل تضاهي المساحات التي يحتكرها الرأي في المريخ دون الإفساح قليلاً للرأي الآخر
*فالرأي المريخي بذكرني النسوان الكبار
*في البص مثلاً تلقاها منفرة في الكنبة براها
*وتقول ليك تعال أقعد
*تتزحزح في محلها
*وشبر ما بتزح
*وتقول ليك زحيت ليك أقعد
*وهي مازحت أي حتة
*هكذا هي مساحات الرأي والرأي الآخر في الوسط الرياضي على وجه العموم وفي المريخ على وجه الخصوص
*لذا نخوض التجربة الجديدة للأهداف النبيلة والمقاصد الجميلة
*أيها الناس
*التجربة الجديدة لن تمنع مناكفات ناس روشا وفطومة أختي بأي حال من الأحوال
*ولعل (الحرب) من الداخل تقود لسقوط الخرطوم وعودة الاسم لأصحابو يا روشا
*والآن روشا محاصر بالمريخاب
*سلك بجهة
*وفطومة بجهة
*وفي البيت Ãسرة روشا كلها مريخاب
*سلم ياروشا
*سلم تسلم
*المهم
*هي تجربة تفرد مساحة لتحقق أهدافاً ننشدها جميعاً وتخدم القضية
*ولما قلنا الديمقراطية قيمة إنسانية يجب الحفاظ عليها في المريخ
*وحتى لو أردنا تغيير المجلس
*نحافظ عليى الديمقراطية ولا نغيرها
*قلنا لا لتدخلات الوزير وأمانة الشباب
*لنحافظ على ديمقراطية المريخ كي تخرج من نادي المريخ للشارع
* وقتها كان البعض يضحك حد الانتعاش
*لأنهم كانوا يرون أن الأمر مستحيل
*ما كانوا عارفين عظمة هذا الشعب
*وما كانوا دارين بأن القيمة المقدسة للديمقراطية ستكتسح الخنوع والخضوع لتبقى أعلى القيم وأسماها
*والآن هاهو نفس البعض يتابع الثورة وعودو فيها الاندهاش
*كانوا بقولوا لينا
*لو دايرين ديمقراطية ما تعاكسونا بيها في المريخ أمرقوا الشارع
*ونحنا مرقنا
*مرقنا مرقنا مرقنا
*ضد مفاهيم كتيرة مدمرة
*قبل أن يكون خروجنا ضد ناس وبس
*ذهب الوزير وانبشكت أمانة الشباب وثبتت الديمقراطية بحول الله
*وكان للمريخ شرف التمسك بالديمقراطية قبل أن يهب الشعب
*المريخ وطن
*جمهورية المريخ الديمقراطية
*وما أحلى هذا الاسم
*المهم
*الثورة جميلة
*برغم بشاعة الثورة المضادة
*الثورة جميلة نعم..
*بس شينة لما الثورة تكضب علينا
*تقول لينا مليونية
*تطلع مليارية؟؟؟
*بالغتوا يا الثوار
*الشعب مايكضبشي
*يقول مليونية
*تبقى مليونية
*نعم.. التذاكر حاتكمل من بدري
*لكن نعمل شنو عاد
*نجم الشباك اليومين دي هو الشارع
*الخوف الشارع يقول مليارية
*الشعب يقول ليهو
*بس إنت حاول زيد
*مليار شاب نديك
*إعلامنا نرفعها ليك
*حكومة نعرسها ليك
*وكان أبت نحنكها ليك
*هو داب حنك؟؟؟
*أيها الناس
*تجربة نتمنى أن تحقق Ãهدافها
*تاني المرتب
*يا آدم جيب من جوة
*لكن لو آدم جاب من جوة وقابلت جيمي ياروشا
*صدقني بابكر سلك حايبقى زي بكري المدينة
*آدم جاب وبكري غاب
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*المهم
*قالوا الرحيل عز العرب
*ووردي غنى قلت أرحل
سلك:
*آها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*الثورة بتضحك فينا
*وتكضب علينا
*قالوا مليونية
*بقت مليارية ملت البلد علينا
*شينة
*وشييييينة
*لما الثورة تكضب علينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال تاكلوا في اللحم راجنكم تجدعوا لينا العضم..تقوموا تقرمشوا العضم ظاااااو حيرتونا.. مابتشبعوا انتوا!!!!
والى لقاء
سلك
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