البعبع!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ظلوا يخوفون به الناس زمناً..

*وما من يوم يمر إلا ويقولون لهم : إياكم والبعبع، إنه محض شر مستطير..

*ورسخ في أذهان كثير من العوام هذا التخويف..

*بل وبلغ الخوف ببعضهم حد ترديد عبارة (هو عريس لقطة، إلا أنه بعبع)..

*واستثمروا هم في هذا الخوف أيما استثمار..

*وربما (يكتكت) بعضهم من الضحك – سراً – ويهمهمون (يا له من شعب طيب)..

*والآن – وفي أيامنا هذه – تزايدت وتيرة التحذير من البعبع..

*وفي غمرة هذا الهياج التخويفي فات على المخوفين وقوعهم في تناقضات مضحكة..

*فقد نسوا تأكيدهم – من قبل – بانحسار قوة البعبع..

*مثل تأكيدهم – من بعد – بانحسار تظاهرات ديسمبر..

*وقالوا إنه بات في حالة أقرب إلى الموات السريري، إلا أنه لا يزال خطراً..

*وتكمن خطورته في نجاسته العقدية، فهو ملعون..

*ثم إذا بهم يقولون الآن إنه الذي يحرك الشارع، وكأنه طائر الفينيق الأسطوري..

*وهذا تناقض ما كان ليقع في مثله (عيل) روضة..

*فكيف بمن انتهى… واندثر… وتلاشى… يحرك شوارع المدن، بطول البلاد وعرضها؟..

*وهل (كل) الثائرين – في الشوارع – الآن يحركهم البعبع؟..

*وهل هو يملك (القدرة) التي تمكنه من تجييش المئات… والألوف… بل والملايين؟..

*وهل – وهذا مربط الثعلب – كذب الذين بشرونا باحتضاره؟..

*فمن الغباء التذاكي على الناس إلى حد جعلهم يصدقون اليوم ما كنت تنفيه بالأمس..

*بل ويرتدون على أعقابهم (360) درجة، إلى محطة (واحد)..

*إلى حيث كنت تؤكد لهم – جازماً – أن البعبع انهزم أمام جحافل الإيمان… للأبد..

*وأنه لم يعد له من وجود سوى (ماضي الذكريات)..

*وللسبب هذا ما عاد الناس يحفلون بفزاعة البعبع هذه الأيام….. أيام الثورة..

*بل وانضم إليهم بعضٌ من أبناء (المؤمنين) هؤلاء..

*وهذا فضلاً عن سبب آخر، وذلك بافتراض صحة حديث التخويف بالبعبع الآن..

*وهو، أي مستوى من (السوء) يمكن أن ينحدر إليه البعبع؟..

*وذلك إن صح أنه هو الذي يحرك الشارع، وأن الأمور يمكن أن تؤول إليه..

*سواءً سياسياً… أو اقتصادياً… أو مهنياً… أو حتى (دينياً)..

*أي مستوى من الفساد؟… من الفشل؟… من القسوة؟… من الاستهانة بالأرواح؟..

*أي مستوى دون الحد الأدنى من (القبول) الديني؟..

*فعلى فلول الوطني إذن – وهم المعنيون بحديثنا هذا – أن يعرضوا عن هذا..

*فما عادت نغمة (شيوعي) تمثل فزاعةً للناس..

*سيما وأن منهم من كان قد تمنى – علناً – أنْ لو توكل أمور الاقتصاد إليهم..

*وأن حكومتهم كانت تربطها أمتن العلائق مع (أبوي) البعبع..

*مع روسيا الحمراء… والصين الأشد احمراراً..

*ثم أي شيوعي هذا – رئيساً كان أو حتى مسؤولاً أدنى – يمكن أن يسرق شعبه؟..

*إلى حد إخفاء ملايين العملات الحرة في خزائن بيته؟..

*كما فعل الرئيس (المؤمن)؟!.