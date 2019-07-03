محطات مهمة بالخارج لا تزال بلا رؤساء بعثات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزارة الخارجية إن أهم محطاتها الخارجية ماتزال بلا رؤساء بعثات بسبب عدم تكوين الحكومة حتى الآن. وبحسب معلومات (السوداني)، فإن بعثات مثل “القاهرة، بروكسل، جنيف، واشنطون، أديس أبابا” ماتزال شاغرة ويديرها نواب السفراء.

وسمى الرئيس المخلوع عمر البشير عدداً من السفراء بينهم سفراء لبعض تلك المحطات، لكن بات من المؤكد أن تتم تسمية قائمة سفراء جدد، فيما يعد السفير فضل عبد الله فضل أول سفير يسلم أوراق اعتماده لملك الأردن بتوقيع من رئيس المجلس العسكري الانتقالي. صحيفة السوداني المادة السابقة توجهيات جديدة من العسكري حول أحداث موكب “30” يونيو

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