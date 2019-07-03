توجهيات جديدة من العسكري حول أحداث موكب “30” يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وزارة الصحة عن توجيه المجلس العسكري بالتحقيق في أحداث موكب “30” يونيو.

وأعلن وكيل وزارة الصحة د.سليمان عبد الجليل في حوار مع (السوداني) ينشر لاحقاً ارتفاع عدد القتلى في أحداث أمس الأول إلى (10) أشخاص. وأفصح سليمان عن معلومات جديدة بشأن حادثة فض اعتصام القيادة. المادة السابقة البرازيل تهزم الأرجنتين تتأهل الى نهائي كوبا أميركا المقالة القادمة محطات مهمة بالخارج لا تزال بلا رؤساء بعثات

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