المراجع القومي لاتحاد الكرة: مبالغ مالية تمّ صرفها دون أيّ مستندات رسمية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علم”باج نيوز” أنّ المراجع القومي لجمهورية السودان دفع بخطاب إلى اتحاد كرة القدم السوداني حوى ملاحظات حول الأداء المالي وأداء المراجع الداخلي الذي أتى به رئيس الاتحاد كمال شداد من وزارة المالية سابقًا.
وبحسب مصدر مطلّع فإنّ المراجع القومي أشار إلى وجود مبالغ مالية تمّ صرفها دون أيّ مستندات رسمية.
وقال مصدر موثوق إنّ الملاحظات تمثّلت في أموالٍ خاصة ببعض تذاكر سفر مباريات المنتخب والتي فجرّت الخلاف بين رئيس الاتحاد ونائبه للشؤون المالية.
باج نيوز
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