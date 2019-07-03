تأجيل موعد مباراة المريخ والهلال

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الخليج 365:
أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الثلاثاء” قضى بتأجيل مباراة الهلال والمريخ في المرحلة السابعة من منافسة الممتاز إلى السبت المقبل بدلاً عن الجمعة.
وأمنّ الاتحاد على خوض بقية مباريات المرحلة السابعة في موعدها، وقرّر أنّ تلعب مباراة الأهلي شندي والهلال الأبيض باستاد المريخ، فيما تلعب مباراة الخرطوم الوطني والشرطة القضارف في ملعب دار الرياضة أم درمان، فيما ستلعب مواجهة حي الوادي نيالا والمريخ الفاشر باستاد الخرطوم.
يشار إلى أنّ اتحاد الكرة كان قد حدّد ملعب الخرطوم الدولي لاحتضان مباراة الهلال والمريخ في الممتاز.
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