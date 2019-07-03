شركة كندية تقدم عرضاً للمخلوع البشير وهذه تفاصيله

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس شركة (ديكينز ومادسون) الكندية، للعلاقات العامة أري بن – ميناشي، وهو ضابط سابق بالاستخبارات الإسرائيلية، أنه قدم عرضاً للرئيس المعزول عمر البشير في فبراير الماضي. وقال ميناشي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الثلاثاء: (قابلت البشير في فبراير الماضي خلال ذروة الاحتجاجات الشعبية وقدمت له عرضاً بتشكيل حكومة انتقالية، بشرط تنازله عن السلطة، مقابل توفير بقائه في السودان في وضع محترم، وتنازل محكمة الجنايات الدولية عن الدعاوى التي رفعتها عليه). مؤكداً أن هذا العرض حصل على تأييد إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
صحيفة الانتباهة
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