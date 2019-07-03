ترتيبات لعقد لقاء بين حميدتي وجبريل إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعد ترتيبات عالية المستوى في عاصمة أفريقية قريبة لعقد لقاء بين المجلس العسكري ورئيس حركة العدل والمساواة. وينتظر أن يجري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) لقاءً برئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضحت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) أمس, أن زيارة حميدتي للعاصمة الإريترية تأتي في إطار مناقشة القضايا الأمنية والسياسية المشتركة. وقالت المصادر إن الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي يقوم بدور الوساطة بين العسكري والفصائل المسلحة بالشرق, ونبهت الى أن من المؤمل التقاء نائب رئيس المجلس بتلك الفصائل, وتوقعت أن يصل العسكري لتفاهمات مع الفصائل المسلحة في إطار اتفاق سلام نهائي. وفي اتجاه موازٍ نوهت المصادر الى أن لقاء حميدتي وجبريل يأتي استكمالاً لجهود التواصل مع الحركات المسلحة التي بدأت في أنجمينا بين المجلس ومناوي، وأوضحت أن بدء التفاوض بين الطرفين سيبدأ الأسبوع المقبل في أنجمينا.

الانتباهة