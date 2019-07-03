ارتفاع كبير في أسعار الذهب والجرام يصل الى 3000 جنيه

الخليج 365:

كشفت جولة (الإنتباهة) بأسواق الذهب بالخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب في ظل تأرجح الأسعار التي عزاها التجار لارتفاع أسعار الدولار وعدم ثباته في سعر محدد خلال الفترة الماضية، إضافة الى تجارة الكسر ” او البيع بالشيك والكاش، الأمر الذي أدى الى تذمر التجار من هذه الظاهرة. وفي ذات الأثناء، اشتكى التاجر على حسين بسوق سعد قشرة من ظاهرة جديدة تقودها النساء في مضاربات في تجارة وبيع الذهب “بالسبائك”. وأضاف قائلاً الدليل على ذلك أن يقوم أحد المواطنين بشراء ذهب بقيمة مائه مليون بالشيك وبعد فترة يشتري بالكاش، متسائلاً من ” أين يأتي هؤلاء بالكاش والمبالغ الكبيرة في ظل عدم وجود سيولة بالبنوك ” وعزا ذلك الى ضعف الرقابة، وأضاف قائلاً إن السوق أصبح غير مفهوم ما بين سعر الشيك والكاش, وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع حلول عاجلة لكي ينصلح حال البلد. وأرجع التاجر على في حديثه لـ”الإنتباهة” أمس، الإشكالات الاقتصادية وانشغال الجهات المختصة بالسياسة أكثر من الاقتصاد, مبيناً سعر الأونصة 1,400 دولار وذلك بسبب ارتفاع الدولار الى حاجز الـ70جنيهاً، حيث بلغ سعر جرام الذهب 3,000 جنيه بالشيك والبيع 2,800 جنيه وقال حركة البيع متأرحجة حال ارتفعت الأسعار الإقبال على السوق والطب عالٍ والعكس .

صحيفة الانتباهة