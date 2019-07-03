دعوة الى جلسة تفاوض مباشرة بين المجلس العسكري وقحت اليوم الاربعاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حث الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير الثلاثاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على إجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال درير خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
وأكد ، أن الاقتراحات التي قدمت من الطرفين بخصوص الوثيقة بناءة وتم اضافتها للوثيقة ، مؤكدا أنه يحث الطرفين على التوقف عن أي تصعيد .
رويترز
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