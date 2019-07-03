رغما عن التحديات فقد أراد شعب السودان الحياة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إن الظرف التاريخي الذي يشهده السودان في ظل ثورته المباركة لهو ظرف استثنائي بما تعني الكلمة وذلك نظرا لتعقيدات المشهد التي يفرضها الواقع البائس الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

فمن جهة مؤسسة عسكرية مترهلة أصبحت العوبة في أيدي جنرالات، أبسط ما يقال في حقهم أنهم عبارة عن تجار يفتقرون إلى الحس الوطني وشرف العسكرية ولديهم كامل الاستعداد لبيع قوات الشعب المسلحة بزجها في حروب عبثية جائرة مقابل حفنة من الأموال

من جهة أخرى مليشيا دموية فوضوية تتضخم وتنمو على حساب انهيار المؤسسة العسكرية وقائدها رغم جهله وافتقاره ﻷبسط مقومات القيادة فقد حدثته نفسه الأمارة بأن يحكم السودان كاملا ببروفيسوراته ودكاترته ومفكريه ومثقفيه… لا لسبب سوى وجود البندقية اللعينة في يده

من جهة ثالثة تدخل بعض الأنظمة الأقليمية التي تخصصت في إغراق الدول من حولها في الفوضى والنزاعات والتخريب ﻷجل أن تسهل السيطرة عليها

ومن سخرية القدر أن هذه الدول لم تجد في السودان من يحقق لها مشروعها البائس سوى قائد المليشيا الجاهل الذي قد تغول على المؤسسة العسكرية وأصبح الآمر والناهي فيها وذلك لضعف وهوان رئيس المجلس العسكري وأعضاء مجلسه

فعبر هذا الجاهل يتم شراء أبناء الشعب السوداني ليلقى بهم في محارق اليمن في حرب لا ناقة للسودان فيها ولا جمل ليتم استغلالهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف سعودية صهيونية

مقابل كل ذلك في الجهة الأخرى يقف شرفاء وأبطال الشعب السوداني وحدهم بصدورهم العارية إلا من الإيمان بعدالة قضيتهم وشيء من عشق للتراب

يقفون كالجبال الشامخات وقد أرادوا الحياة فمهما طال الزمن لابد يوما أن يستجيب القدر.