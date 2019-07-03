تركي آل الشيخ يكشف عن موعد حفل محمد حماقي في جدة

كشف تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن موعد حفل المطرب المصري محمد حماقي، ضمن فعاليات موسم جدة.
ونشر "آل الشيخ" صورة لـ حماقى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق " حفل حماقى يوم الخميس 11 يوليو، وتباع التذاكر ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يوليو .
ومن المقرر أن يقدم حماقى عددا من أغانيه الجديدة والقديمة ومنها " من البداية، ليلى ، واحدة واحدة ، مقدرش انساك ، صور ، حاجة مستخبية".
يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي الفنية كانت أغنية «قادرين نعملها» التي قدمها لأحد مستشفيات علاج مرض السرطان، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.
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