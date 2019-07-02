السودان يدين استهداف مطار أبها السعودي

أدان السودان الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة تسعة مدنيين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) قالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي ظهر اليوم إن «الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافا بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتماديا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديا للشرعية الدولية وتهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين».

وأكد السودان مجددًا «تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها».

وأصيب تسعة مدنيين في الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله «الحوثيين» فجر الثلاثاء على مطار أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.