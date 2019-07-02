بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقق منتخب بنين مفاجأة مدوية في سماء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بتحقيق التعادل السلبي مع منتخب الكاميرون في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة،في اللقاء الذي جرى اليوم (الثلاثاء)، ليضمن تأهله لدور الـ 16 كأحد أفضل الفرق التي حققت المركز الثالث في البطولة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليعبرا سويا إلى دور الستة عشر، علما بان المنتخب الكاميروني كان ضمن تأهله للدور المقبل قبل خوض هذه المباراة.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الغاني، فيما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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وبهذا يكون المنتخب الكاميروني تأهل بصفته وصيف المجموعة السادس ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري في دور الستة عشر.

فيما تأهل منتخب بنين، لأول مرة في تاريخه، بصفته واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبصعود منتخب بنين لهذا الدور يودع منتخب كينيا البطولة رسمياً.