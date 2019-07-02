غانا تنتزع صدارة المجموعة بثنائية في غينيا في كأس أمم أفريقيا

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فازت غانا على غينيا بيساو بهدفين دون رد، اليوم (الثلاثاء)، في ختام دور المجموعات، لتنتزع صدارة المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا.
وبعد شوط أول سلبي، سجل جوردان أيو الهدف الأول لغانا في بداية الشوط الثاني، وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.
وأصبح رصيد غانا 5 نقاط من ثلاث مباريات، لتتقدم بفارق الأهداف على الكاميرون التي تراجعت إلى المركز الثاني بعد التعادل السلبي مع بنين.
الصيحة
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