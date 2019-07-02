اتفاق وشيك بين العسكري وقحت والسيادي نقطة حساسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الوسيط المشترك للمبادرة الإثيوبية ـ الإفريقية، الثلاثاء إن اتفاقاً بين المجلس العسكري واعلان قوى الحرية والتغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى. واعتبر الوسيط المشترك، خلال مؤتمر صحافي بالسفارة الإثيوبية في الخرطوم، أنه تقدم بوثيقة متوازنة للأطراف. وأوضح الوسيط أن هناك نقطة واحدة خلافية بين الطرفين، وهي المجلس السيادي لكنها حساسة، داعياً الطرفين، للاتفاق حول المجلس السيادي غداً الأربعاء، لكنه تكتم على زمان انعقاد الاجتماع ومكانه. وحسب الوسيط، فإن الورقة المقدمة تحدثت عن ثلاثة مستويات للحكم. وقال الوسيط: نحن على اتصال مع أصحاب المبادرات السودانية. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب ما يؤكد متابعون للوضع السوداني تكمن في تشكيل مجلس السيادة. ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى الحرية والتغيير بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية.

صحيفة الانتباهة