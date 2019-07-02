الرئيس الصيني يستقبل نظيره التركي بالعاصمة بكين

شهاب محمد - الخرطوم - استقبل الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، الثلاثاء، نظيره التركي “رجب طيب أردوغان” في صالة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي؛ حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، ثم ألقى “أردوغان” التحية لمنصة الاستقبال، وفق “الأناضول”.

وكان في استقبال “أردوغان” لدى وصوله للمطار، صباح اليوم، في زيارة رسمية، السفير التركي لدى بكين “عبدالقادر أمين أونن”، ومساعد وزير الخارجية الصيني “ليو إكسانفا”، وسفير الصين لدى أنقرة “دينغ لي”.

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ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى الصين وفد رفيع المستوى.

يضم الوفد، عقيلة الرئيس “أمينة أردوغان” ووزراء الخارجية “مولود تشاووش أوغلو”، والخزانة والمالية “براءت ألبيرق”، والثقافة والسياحة “محمد نوري أرصوي”، والدفاع “خلوصي أكار”، والتجارة “روهصار بكجان”.

إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة “فخرالدين ألطون”، والمتحدث باسم الرئاسة “إبراهيم قالن”، ونائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم “جودت يلماز”.