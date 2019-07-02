شهاب محمد - الخرطوم - استقبل الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، الثلاثاء، نظيره التركي “رجب طيب أردوغان” في صالة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي؛ حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، ثم ألقى “أردوغان” التحية لمنصة الاستقبال، وفق “الأناضول”.
وكان في استقبال “أردوغان” لدى وصوله للمطار، صباح اليوم، في زيارة رسمية، السفير التركي لدى بكين “عبدالقادر أمين أونن”، ومساعد وزير الخارجية الصيني “ليو إكسانفا”، وسفير الصين لدى أنقرة “دينغ لي”.
ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى الصين وفد رفيع المستوى.
يضم الوفد، عقيلة الرئيس “أمينة أردوغان” ووزراء الخارجية “مولود تشاووش أوغلو”، والخزانة والمالية “براءت ألبيرق”، والثقافة والسياحة “محمد نوري أرصوي”، والدفاع “خلوصي أكار”، والتجارة “روهصار بكجان”.
إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة “فخرالدين ألطون”، والمتحدث باسم الرئاسة “إبراهيم قالن”، ونائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم “جودت يلماز”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يستقبل نظيره التركي بالعاصمة بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.