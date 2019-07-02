مقترح ضم الكتيابي والعراقي يفجّر الخلاف في مجلس المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على نحوٍ مفاجئ، أصدر مجلس المريخ قرارًا بضم كلاً من خالد الكتيابي والعراقي بعد الاستقالة التي دفع بها عددٍ من الأعضاء.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ اشترط تقديم الدعم المالي لضم عدد من الشخصيات من أجلّ المساعدة في فك الضائقة التي يمرّ بها النادي حاليًا.

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وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإنّ مقترح ضم رجل الأعمال خالد الكتيابي فجّر خلافات داخل المجلس لجهة أنّ ينتمي إلى نادي الهلال، ما جعل عددًا من الأعضاء يرفضون المقترح.

وتمّ التأمين على ضم المدير العام السابق لصحيفة المريخ بعد دفعه بخطة متكاملة للمجلس لإعادة إصدار صحيفة النادي مرة أخرى وتقديم بعض الأموال التي تسهم في تسيير الأعباء.

ودفع رئيس النادي محمد الشيخ مدني ومجموعته بقيادة عبد المنعم النذير، أوكتاي، عبد الرحيم بدر الدين، كمال شقاق بجانب محمد جعفر قريش باستقالاتهم مؤخرًا.