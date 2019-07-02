تحالف الكتلة التاريخية السودانية يطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الحركة الشعبية قطاع شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو عن تحالف جديد باسم “الكتلة التاريخية السودانية” يضم تجمع قوي تحرير السودان برئاسة الطاهر أبوبكر حجر، ودعت التحالف الجديد قوى المقاومة المسلَّحة، والقوي الديمقراطية التقدُّمية المؤمنة بالتغيير الجـذري، وجميع قوي الهامش، والتنظيمات المطلبية بالإنضمام الي تحالف الكتلة التاريخية السودانية.
وقالت “الشعبية” وقوى تحرير السودان في بيان مشترك اليوم “الثلاثاء” ، إنها عقدت إجتماع مع قوي تحرير السودان برئاسة الطاهر أبوبكر حجر، في “كاودا” وأعلنت توقيع الطرفين على وثيقة إنشاء تحالف ” الكتلة التاريخية السودانية”.
وأكد الجانبان تأييدهما ودعمهما الكامل للإنتفاضة الشعبية ووقوفهما في خندق واحد مع الشعب السوداني حتي يتحقَّق مطلبه المشروع في التغيير، وطالبا المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية وعودة الجيش للثكنات، وأدانا مجزرة فض إعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.
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