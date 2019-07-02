“19” دولة أوربية تُناقش مع تجمع المهنيين ربط أي مساعدات للسودان بنقل السلطة إلى المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ناقش إجتماع لـ “19” دولة عضو بالاتحاد الأوربي مع لجنة العلاقات الخارجية بتجمع المهنيين السودانيين، ربط أي مساعدات تقدم للسودان من قبل الاتحاد بنقل السلطة الإنتقالية إلى حكومة مدنية.

وأوضح تجمع المهنيين في صفحته الرسمية على “الفيسبوك” أن لجنة علاقاته الخارجية عقدت اليوم “الثلاثاء” إجتماع مُوسع مع مُمثلين لـ “19” دولة عضواً في الاتحاد الأوربي لمناقشة الأوضاع في السودان،

وقال التجمع إن مندوبه إستعرض خلال الإجتماع الأوضاع في السودان في ظل التطورات منذ الـ 11″ من أبريل الماضي وبتركيز على مغزى تظاهرات “30” يونيو وتأثيراتها على الوضع السياسي، وتطرق إلى المصاعب التي تواجه قوى الحرية والتغيير في عملية التفاوض مع المجلس العسكري والعراقيل التي توضع في طريق الوساطة ورؤية تجمع المهنيين لكيفية تجاوز الأزمة الحالية.

وتداول الاجتماع حول موقف الاتحاد الأوربي من التطورات في السودان وضرورة انتقال السلطة للمدنيين وربط أي مساعدات تقدم للسودان بإنجاز هذه المهمة.

وأكد ممثلو الاتحاد الاوربي على تمسك الحراك الجماهيري في السودان بالسلمية وأعلنوا دعمهم لتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة لتحديد المسؤوليات في جريمة فض الاعتصام.