لجنة كتابة تقرير فض الاعتصام تلتقي النائب العام

في إطار تشكيل اللجنة الخاصة بكتابة تقرير شامل عن أحداث فض اعتصام القيادة العامة الصادر من رئيس مفوضية حقوق الإنسان قام وفد من اللجنة اليوم بزيارة للنائب العام حيث تم الوقوف على سير إجراءات التحقيق وفقاً لسلطات وصلاحيات المفوضية الواردة في قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان للعام 2009.

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وتم الاستماع للنائب العام حول الأحداث الخاصة بفض الاعتصام وبداية الحراك الأخير، ووقفت اللجنة بحسب سونا – على الإجراءات التي تساعدها على كتابة التقرير حيث أكد النائب العام أن اللجنة العليا برئاسته تسير في إجراءاتها المنصوص عليها وفق القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)