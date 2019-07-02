“الوسيط المشترك” يدعو للتفاوض المباشر بين العسكري والحرية والتغيير بـ(الأربعاء)

دعا “الوسيط المشترك” “اثيوبيا و الاتحاد الأفريقي للسودان محمود درير، الثلاثاء، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية لإجراء محادثات مباشرة، الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة. ، مطالباً الطرفين بالموافقة على مجلس سيادي و حكومة مدنية.

وقال ،درير في مؤتمر صحفي، بحسب الشروق – إن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في البلاد بات وشيكاً. وأكد درير أن الاتحاد الإفريقي يحث الطرفين على التوافق حول حكومة انتقالية من الكفاءات، مع استمرار مناقشة القضايا الأخرى.

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و أوضح أن التباين بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير يتمثل في المجلس السيادي.

وأضاف أنه “من غير المقبول ألا يتفق الطرفان على موقف موحد”، وأكد الاستعداد لمساعدتهما في التوصل إلى تفاهم.

وقال درير إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي والذي من المقرر أن يقود البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)