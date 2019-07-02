جوبا تطلب من الاتحاد الأفريقي التوسط في أزمة السودان

قال المتحدث باسم رئيس دولة جنوب السودان، أتينج ويك، إن بلاده طلبت رسمياً الجمعة من الاتحاد الأفريقي، التوسط بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن الطلب قدم للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

وتقوم إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي، بالتوسط بين المجلس العسكري والحركات المؤيدة للديمقراطية والتي تطالب بالحكم المدني.

وقال أتينج إن مستشار الرئيس كير للشؤون الأمنية، توت قلواك مانيمي، التقى بالرئيس المصري وقام بتسليمه رسالة من الرئيس كير، يطلب فيها التوسط في الأزمة السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس، عمر البشير، في أبريل .

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وقال المسؤول الحكومي، بحسب الشروق – إن جنوب السودان يشعر بالقلق إزاء الاضطرابات السياسية في دولة السودان المجاورة. وأوضح بالقول “إن مبادرة جنوب السودان للتوسط في السودان تقوم على عمق العلاقات الودية بين الطرفين بجانب معرفتهم بالرئيس كير جيداً”.

وقال أتينج إن مستشار الرئيس كير للشؤون الأمنية، اجتمع أيضاً مع المجلس العسكري الحاكم والمعارضة في الخرطوم .

هذا وسيعلن الاتحاد الأفريقي رده بشأن طلب حكومة جنوب السودان للتوسط في الأزمة السياسية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)