السودان يدين الهجوم الإرهابي بمطار أبها السعودي

جدد السودان إدانته للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي السعودي صباح اليوم والذي أصيب جراءه تسعة من المدنيين.

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وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحافي ظهر اليوم الثلاثاء بحسب سونا – إن الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافاً بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتمادياً في ارتكاب جرائم الحرب وتحدياً للشرعية الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد السودان مجدداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ويدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)