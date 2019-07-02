الإمارات تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن العقوبات وحظر السلاح

أكدت دولة الإمارات التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات وحظر السلاح. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح". ونفت الوزارة بذلك "ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا". كما أكدت التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة". و"حثت على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

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