حقق منتخب غانا فوزا هاما على حساب نظيرن غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السويس الجديد، بالجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا.
انتهى الشوط من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما طول الـ4 دقيقة الأولى.
ومع بداية الشوط الثاني سجل أندريه أيو مهاجم غانا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 46، ثم أضاف توماس بارتي الهدف الثاني للفريق الغاني في الدقيقة 72.
وتأهل منتخب غانا لدور الستة عشر من البطولة بعدما رفع رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني، بينما بقي منتخب غينيا بيساو بنقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب غانا يتخطى عقبة غينيا بيساو بثنائية ويصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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