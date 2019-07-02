بنس يلغي جولته ويعود إلى واشنطن

ألغى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي جولة إلى ولاية نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء وسيعود إلى واشنطن، وقالت المتحدثة باسمه إن الأمر لا يدعو إلى القلق.
وكتبت اليسا فرح المتحدثة باسم بنس "لقد طرأ أمر ما تطلب بقاء نائب الرئيس في واشنطن.. الأمر لا يدعو إلى القلق".
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" ووسائل إعلام أخرى أنه تم تحويل طائرة نائب الرئيس لتعود إلى واشنطن،
ولم تتضح بعد تفاصيل أخرى.
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