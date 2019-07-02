قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تسمية رئيسة البنك الدولي، الفرنسية كريستين لا جارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي. جاء القرار خلال القمة الأوروبية الطارئة اليوم الثلاثاء في بروكسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسمية لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.