استشهاد فرد وإصابة 29 من قوات "الدعم السريع"

كشف الناطق باسم قوات “الدعم السريع” العميد ركن جمال جمعة، الثلاثاء، عن استشهاد فرد يتبع لقواتهم في أحداث 30 يونيو، فيما بلغ عدد المصابين 29 فرداً. وأضاف بأن التحريات مع القاتل وصلت لمراحل متقدمة، وستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة .

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات “الدعم السريع” في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمكتبه بالخرطوم، بأن الإدارة القانونية بالدعم السريع قامت بفتح 39 بلاغاً خلال الفترة الماضية لعدد 35 شخصاً وتم الفصل في 16 بلاغاً للذين يقومون بانتحال صفة الدعم السريع وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

وقال جمعة بأن جلسات محاكمة الشخص الذي انتحل صفة قائد بقوات الدعم السريع، تتواصل بمحكمة الخرطوم شمال .

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع مجدداً، أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة- إدارة القوات البرية- وأن الزي الذي ترتديه يصنع من جهات رسمية معروفة للدولة، وأن من يخالف ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أهمية وجود قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم لمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.