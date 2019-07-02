ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يشعران بالقلق بشأن تخصيب اليورانيوم الايراني

أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً بشأن قرار إيران بخصوص الاتفاق النووي. وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنهم يشعرون "بقلق بالغ" من إعلان إيران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

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