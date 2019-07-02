زعيم المعارضة الصومالية ينتقد الحكومة ويحث على إجراء محادثات

أقام حزب واداجير الليلة الماضية حفلًا منظمًا جيدًا للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الصومال عندما حصلت المناطق الجنوبية من البلاد على استقلالها من إيطاليا ، متحدًا مع الشمال لتشكيل جمهورية الصومال.

وقد حظيت الفعالية برعاية القيادة العليا للحزب وأعضاء مجلسي البرلمان والشباب من حزب واداجير والضيوف الآخرين وأعضاء القطاعات المختلفة في المجتمع.

القى زعيم الحزب عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي خطابا في هذا الحدث. فيما يلي ملخص للخطاب الطويل الذي تطرق إلى العديد من القضايا التي تؤثر على الصومال:

كان أجدادنا يقاتلون من أجل الاستقلال للأسباب التالية ؛

1. للتحرر من المستعمرين الأجانب الذين كانوا يحتلون بلادنا ،

2. السعي لوحدة الصومال الكبرى ، مقسمة إلى خمس مناطق من قبل المستعمرين ؛ و

3. إقامة حكومة قائمة على الأفكار.

تم تحقيق هدف الحرية بنجاح بعد استقلال منطقتين صوماليتين وتوحيدهما لتشكيل جمهورية الصومال.

إن البحث عن وحدة الصومال الكبير قد أخرج عن طريق تشكيل حكومة مناسبة.

قبل أن نضع حكومتنا بشكل صحيح ، بدأنا نبحث عن المناطق الثلاث المتبقية في الصومال الكبرى.

هذا أدى إلى صراع بيننا وبين العالم. هذا كلفنا دولة الصومال. لاستعادة ، ماذا نحتاج؟

ويجب أن نتفق أولاً على الإطار المرجعي. يجب أن يكون غطاء الدولة قائمًا على قواعد ثابتة ، فهي ليست تجربة وخطأ "

"لقد اتبعت الحكومات الانتقالية في السنوات العشر الماضية ، منذ حكومة أرتا ، نظامًا معتدلًا واحدًا ، حيث كان الهدف هو الجمع بين الصوماليين. كنا نتحرك ببطء ، خطوة واحدة في اليوم ، لكننا نتحرك جميعًا في نفس الاتجاه.

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"خلال الحكومة التي تم تشكيلها في جيبوتي في عام 2009 ، والتي كنت جزءًا منها ، شملت مساهماتنا الانتخابات التي أجريت داخل البلاد وإدخال الدستور المؤقت. لقد نقلتنا الحكومة التالية إلى تشكيل دول إقليمية في البلاد. يجب أن تخبرنا الحكومة الحالية بما ساهمت به في البلاد ".

يتحمل المسؤولية

تحاول الحكومة أن تنسى حقائق الصعوبات التي تواجه الصومال عن طريق الكذب على أنفسهم ، مثل "أطفال الشوارع الذين يستنشقون الغراء لنسيان آلام واقعهم".

"إذا كنت مريضًا ، وتكذب على حالتك ، فلن تشفي أبدًا. نحتاج أن نتحدث عن المرض الذي يصيب أمتنا بصراحة. نحتاج إلى مواجهة حقيقة أمراضنا ... هذا هو ما يعنيه تحمل المسؤولية ".

تجنب الأخطاء الماضية

"نحن بحاجة إلى الابتعاد عن نفس القضايا التي أدت إلى سقوطنا"

"لقد حدثت الحرب الأهلية بسبب عدم تأييد القانون. فشلنا في فصل القانون عن الفرد ".

يجب ألا نكرر نفس الأخطاء.

الاعتدال والحذر والتوفيق

نحن بحاجة إلى الاعتدال والحذر والتوفيق.

نحن بحاجة إلى الابتعاد عن التطرف. التطرف لا يعني فقط الشباب أو بعض القضايا الدينية. الصوماليون ليسوا مستعدين لقبول وجهات نظر مختلفة. "

تمارس حكومة فارماجو مقولة جورج دبليو بوش الشائنة: "إما أن تكون معنا أو ضدنا".

يجب أن تكون على دراية بالتغيرات في العالم وكيف تؤثر علينا