جربي هذا الماسك لشعر ناعم كالسعوديات

إليكِ ماسكات تحتوي على الزبادي وزيت الزيتون ومواد أخرى لـ حماية شعرِك، جربي تحضيرها للحصول على شعر ناعم وجذاب كالسعوديات: ماسك الزبادي وزيت الزيتون مع الصبّار - ملعقة صغيرة من هلام الصبّار الفريش - ربع كوب زبادي - 3 ملاعق من زيت الزيتون تحضير الماسك اخلطي الزبادي وزيت الزيتون مع الصبّار، ووزعيه على شعرِك، واتركي الخليط يدوم لمدة 45 دقيقة. ولا تنسي أن تغطي شعركِ بالنايلون لتطريب فعال. أزيلي الخليط بالماء الفاتر والشامبو. جربي الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يعمل الصبّار على تهدئة الجلد والحماية من الالتهابات بفعل الحرارة العالية، بينما تغذي الزبادي بشرتكِ وتمنحها اللمعان الطبيعي، وزيت الزيتون يقوي الأطراف والخصلات. Advertisements خلطات الزيوت الطبيعية مع الزبادي - 3 قطرات من زيت الخروع - 5 ملاعق زيت زيتون - 3 قطرات زيت جوز الهند - ربع كوب زبادي تحضير الماسك اخلطي الزبادي مع الزيوت الطبيعية، ووزعيها على شعركِ بالكامل، وتأكدي أنها تتغلل داخل فروة الرأس. غطي شعركِ بكيس بلاستيكي. اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعركِ جيدًا بالشامبو. كرري الخليط مرة كل أسبوعين على الأقل، لتشعري بالنعومة واللمعان لشعرِك.

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