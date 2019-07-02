سامسونج تحدد موعد الكشف عن هاتفها الثوري "جالكسي نوت 10"

أعلنت شركة سامسونج عن الموعد الرسمي لحدث UNPACKED القادم للكشف عن الجيل العاشر من سلسلة جالكسي نوت والتي بات في حكم المؤكد انها ستحمل إسم Galaxy Note 10 وذلك يوم 7 اغسطس القادم.

بوستر الدعوة لايشير إلى شيء ولايوضح أي ميزة في الهاتف باستثناء ربما الثقب الموجود وسط الشاشة لكاميرا السيلفي وطبعاً تواجد قلم S Pen أحد أهم مزايا سلسلة جالكسي نوت من البداية وحتى اللحظة.

في التسريبات يقال أن سامسونج ستكشف هذه المرة عن جهازين من فئة جالكسي نوت 10 الاول سيكون الهاتف الرئيسي Note 10 والآخر سيكون نسخة افضل بشاشة اكبر مع 4 كاميرات وبطارية اكبر وقد تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

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وايضاً هناك أنباء خجولة تتحدث عن نسخة رخيصة من جالكسي نوت 10 تحمل إسم GalaxyNote 10e وفي حال تم ذلك فهذا يعني اننا أمام سلسلة هواتف جديدة كليا ستقدمها سامسونج ف يالنصف الثاني من العام على غرار سلسلة S والتي يتم الكشف عنها بداية السنة.

من ناحية مواعيد البيع ينتظر ان تتوفر الاجهزة للبيع نهاية شهر اغسطس او بداية سبتمبر كحد اقصى وهذا مااعتدنا عليه من سامسونج التي أصبحت تحرص على تسريع مواعيد البيع قبل وصول الايفون للاسواق في شهر سبتمبر.

على كل حال اذا كنت من محبي فئة النوت فلست وحدك لذلك علينا جميعاً انتظار صعود DJ Koh إلى خشبة المسرح في 7 اغسطس القادم ليخبرنا بجديد سامسونج.