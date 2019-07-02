آبل توفر إصلاح مجاني لأجهزة MacBook Air لخلل فني في لوحاتها الأم

يبدو أن بعض مالكي أجهزة MacBook Air 2018 سيحظوا بفرصة إصلاح مجانية لأجهزتهم، نظراً لوجود خللأ فنياً على مستوى لوحات الأم أو ما تسميه آبل باللوجيك بورد، كما أفادت تقارير لعدة مواقع تقنية شملت AppleInsider و 9to5Mac وفقاً لتعميم داخلي في شركة آبل.

حيث أوضحت التقارير إلى أن شركة آبل قد وجدت خللاً في اللوحات الرئيسية لأجهزة الماك المذكورة لكن على نطاق محدود وبعدد قليل، دون إبداءها أي تفصيل حول الخلل نفسه أو الأجزاء المعنية بالمشكلة التي تم إيجادها، وعليه فإن أجهزة MacBook Air 2018 المصابة سيتم إصلاحها بشكل مجاني دون أي تكلفة على المالك.

حيث ستتمتع هذه الأجهزة بضمانة مجانية لإصلاحها تصل لفترة 4 سنوات من تاريخ شرائها؛ حيث قامت آبل بإشعار مالكي هذه الأجهزة بالمشكلة والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني.

Advertisements

فيما لم تقم الشركة بإرفاق المشكلة أو أي بيانات حولها في صفحتها الرسمية الخاصة بمتابعة مشاكل منتجاتها المختلفة.

مما قد يعني أن المشكلة ليست بتلك الخطورة أو أنها ليست مؤثرة بشكل ظاهر للعيان بأثار مصاحبة يمكن التعرف عليها بسهولة، لكن في كل الأحول تواصل آبل مع مالكي الأجهزة المعنية سيخدمها في جميع الحالات، من حيث زيادة ثقة الجمهور بها وتفادي مشاكل مستقبلية قد تطرأ على الأجهزة على إثر هذا الخلل ستضرر بها بشكل كبير حينها.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة MacBook Air تأتي بعد فترة وجيزة من قيام الشركة باستدعاء عدداً من أجهزة MacBook Pro بسبب ارتفاع درجة حرارتها لخلل في البطارية قد يسبب خطراً على سلامة المستخدم.