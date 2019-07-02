زعماء الاتحاد الأوروبي يستأنفون قمتهم بعد تأخير 5 ساعات

أعلن متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء، أنه بعد أكثر من خمس ساعات من التأخير، استؤنفت محادثات قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى التباحث بشأن تعيين كبار مسؤولي التكتل. وكتب بريبن آمان المتحدث باسم توسك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انطلقت القمة الأوروبية".

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