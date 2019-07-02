الصومال تتطلع لإحياء السعي للحصول على النفط

يعد ساحل الصومال ، الأطول في البر الرئيسي لأفريقيا ، مدرجًا منذ فترة طويلة على قائمة الأحواض التي يرغب المستكشفون في استغلالها ، لكن عدم الاستقرار والافتقار إلى الأمن الناجم عن ثلاثة عقود من الحرب الأهلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قد أثبت أنه رادع لمعظم .

لا تزال البلاد مكانًا شاقًا للعمل من أجل الشركات ، حيث أشار رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤخرًا إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم نحو بناء دولة فاعلة بعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية ، لا تزال الهجمات المتطرفة والمجاعة وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والفساد من الأمور الرئيسية التحديات.

ومع ذلك ، فإن الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا ، والتي تم إنشاؤها منذ عام 2012 ، تجدد جهودها لجذب الاستثمارات النفطية ، بجولة جديدة للترخيص وإصلاح شامل لقانون البترول واتفاقات تقاسم الإيرادات.

وقال عبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والثروة المعدنية في الصومال في مؤتمر صحفي خاص هذا الأسبوع: "نحن الآن على استعداد للتسويق والاستعداد لمواردنا لشركات النفط".

جميع تشريعاتنا جاهزة لشركات النفط العالمية. ستكون اتفاقيات الإنتاج الخاصة بنا جذابة لشركات النفط. وأضاف "البيانات الزلزالية التي لدينا هي واعدة للغاية".

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أطلقت البلاد جولة جديدة لترخيص النفط في فبراير تقدم 15 قطعة نفط بحرية ، ومن المرجح أن تغلق عطاءات هذه الامتيازات في وقت ما بعد نوفمبر من هذا العام.

ستنظم الوزارة حملة ترويجية للجولة في هيوستن بتكساس في سبتمبر أو أكتوبر. حدث عرض ترويجي في لندن في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف أحمد أن الوزارة لا تزال بصياغة العقد والشروط المالية لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج لهذه الكتل بناءً على ردود فعل شركات النفط.

وقالت الوزارة في بيان إن البلاد توصلت أيضا إلى اتفاق لتقاسم العائدات مع مختلف الولايات.

توفر هذه الاتفاقية تفاصيل حول كيفية تقاسم العائدات المتأتية من أنشطة النفط والغاز بين مختلف العشائر والولايات في البلاد. في بلد مجزأ مثل الصومال ، كان تقاسم العائدات قضية شائكة ومتفجرة للغاية.