الدعم السريع يكشف عن استشهاد فرد وإصابة 29 من قواته في مليونية 30 يونيو

التاريخ: 02-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة ادم عن استشهاد فرد يتبع لقوات الدعم السريع في احداث ٣٠ يونيو فيما بلغ عدد المصابين ٢٩ فرداً . واضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمكتبه بالخرطوم بحسب سونا ، بان الإدارة القانونية بالدعم السريع قامت بفتح ٣٩ بلاغ خلال الفترة الماضية لعدد ٣٥ شخص وتم الفصل في ١٦ بلاغ للذين يقومون بانتحال صفة الدعم السريع و ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم. Advertisements وقال جمعة بان جلسات محاكمة الشخص الذي انتحل صفة قائد بقوات الدعم السريع تتواصل بمحكمة الخرطوم شمال . واضاف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بان التحريات مع قاتل فرد الدعم السريع وصلت لمراحل متقدمة وستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة. واكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع مجددا ان قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة -إدارة القوات البرية- وان الزي الذي ترتديه يصنع من جهات رسمية معروفة للدولة وان من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لافتا الي أهمية وجود قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم لمساندة القوات المسلحة والاجهزه الامنية الاخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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